Nokia ressurge com novo tablet; o N1 - Link - Estadão

O Nokia N1 será fabricado pela Foxconn e custará cerca de US$ 250, sem impostos. FOTO: AFP

HELSINQUE – A finlandesa Nokia anunciou um tablet com sua marca licenciada usando a plataforma Android do Google, apenas seis meses após a companhia vender seu negócio de telefones e dispositivos à Microsoft por mais de US$ 7 bilhões.

A Nokia disse que a fabricação, distribuição e vendas do tablet N1 serão administradas pela taiuanesa Foxconn.

O chefe de produtos da unidade Technologies da Nokia, Sebastian Nystrom, disse que a companhia quer dar sequência à iniciativa com mais dispositivos no futuro.

O plano é de que o tablet, que tem interface própria da Nokia, chegue às lojas na China no primeiro trimestre do ano que vem com um preço estimado de US$ 249 antes de impostos, sendo que as vendas serão ampliadas a outros mercados depois disso.

Após o acordo de € 5,6 bilhões com a Microsoft, a Nokia ficou com seu negócio de equipamentos de redes e serviços, além do seu negócio HERE, de mapeamento e navegação, e a unidade Technologies, que gerencia pagamentos de licenciamentos sobre suas patentes e realiza pesquisa e desenvolvimento.

Na semana passada, o presidente-executivo da companhia, Rajeev Suri, disse que a empresa está buscando maneiras de trazer a marca de volta aos mercados consumidores através de acordos de licenciamento com fabricantes de produtos eletrônicos.

/ REUTERS