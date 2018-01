Nokia retoma controle do Symbian - Link - Estadão

A Nokia afirmou nesta segunda-feira, 8, que irá retomar o controle completo sobre seu sistema operacional para smartphones Symbian, que havia liberado para operação pela comunidade open source alguns ano atrás.

A Nokia tomará conta da plataforma de desenvolvimento do Symbian a partir de abril de 2011, enquanto a Fundação Symbian, que engloba vários setores da indústria, irá futuramente lidar apenas com o licenciamento do software.

“Isso não é surpresa. Já que outras licenças abandonaram o Symbian, a Nokia ficou sem opção a não ser retomar o controle total”, disse o chefe de pesquisas da CCS Insight, Ben Wood.

Este ano, a Samsung Electronics e a Sony Ericsson desistiram de usar o software em seus aparelhos.

O Symbian continua sendo o sistema operacional móvel mais usado do mercado, com participação de 37% no terceiro trimestre, mas seu uso é bem menor que há dois anos.

Seu principal concorrente é o Android, do Google, que fechou o último trimestre com uma fatia de 17% do mercado, pouco a frente da Apple, segundo o grupo de estudos Canalys.

