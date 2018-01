Nokia revela Lumia metálico e mais leve - Link - Estadão

Lumia 925 é o mais recente da linha que usa o sistema operacional Windows Phone e luta para se estabelecer

LONDRES/HELSINQUE – A Nokia revelou um novo modelo de metal, mais leve, da sua linha de smartphones Lumia, enquanto tenta chamar a atenção de compradores para diminuir a grande vantagem de rivais, como Samsung e Apple, no lucrativo mercado de celulares.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O Lumia 925, que deve ser vendido por 469 euros (610 dólares) antes de impostos e subsídios das operadoras como a Vodafone e China Mobile, é o mais recente da gama da Nokia que usa o software Windows Phone, no qual o presidente-executivo, Stephen Elop, depositou o futuro da empresa para reverter a dramática queda na receita ao longo dos últimos dois anos.

O telefone pesa 139 gramas, em comparação com 185 gramas para o modelo 920 anterior, que alguns críticos afirmaram ser muito pesado.

O novo celular será lançado mundialmente a partir de junho, e deve ser vendido nos Estados Unidos pela T-Mobile e na China pela China Mobile e China Unicom, informou.

Na sexta-feira, a Nokia apresentou o Lumia 928 para o mercado norte-americano, ao preço de 99 dólares, depois de um desconto e um contrato de dois anos com a Verizon Wireless.