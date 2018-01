Nokia Siemens adia compra de divisão da Motorola - Link - Estadão

A aquisição da unidade de redes sem fio da Motorola pela joint-venture Nokia Siemens Networks (Nokia Oyj e Siemens AG), por US$ 1,2 bilhão, será adiada novamente para além do prazo inicialmente previsto, que expiraria no atual trimestre, informou a companhia de telecomunicações nesta quarta-feira, 9.

“A aquisição proposta entrou na fase três do processo de revisão junto ao órgão antitruste do ministério do Comércio da China”, afirmou a Nokia Siemens.

O objetivo central da compra dos ativos da Motorola pela Nokia Siemens é a expansão da telecom pela América do Norte. A empresa é atualmente baseada em Espoo, na Finlândia.

“É um fator positivo para a Nokia Siemens,” disse o analista Pierre Ferragu em entrevista ao Bloomberg. “É bom para eles ter um pé na América do Norte, especialmente porque lá será o mercado mais forte para as telecomunicações” a médio prazo, afirmou.

A empresa disse permanecer comprometida com a aquisição, mas que não fornecerá previsões sobre quando a operação poderá ser concluída.

