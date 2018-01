Nokia Siemens deve cortar 23% dos empregos - Link - Estadão

A joint-venture deverá demitir 17 mil dos seus 74 mil empregados. Objetivo é reduzir custos

FOTO: Michaela Rehle/Reuters

HELSINQUE – A joint-venture Nokia Siemens Networks, segunda maior fabricante de aparelhos para telecomunicação sem fio, vai cortar 17 mil empregos para ajudar a reduzir custos operacionais anuais em cerca de 1 bilhão de euros (US$ 1,35 bilhão).

O corte é equivalente a 23% do quadro de funcionários da empresa, de 74 mil pessoas.

O movimento ocorre em meio à pressão que a companhia formada pela finlandesa Nokia e pelo grupo alemão Siemens enfrenta da sueca Ericsson e de rivais chinesas.

As controladoras afirmaram que querem tornar a joint-venture mais independente, com a listagem da empresa em bolsa sendo considerada como uma das opções para os próximos anos.

“Conforme olhamos para a possibilidade de um futuro independente, precisamos tomar decisões agora para melhorar nossa rentabilidade e geração de caixa”, disse o presidente-executivo da Nokia Siemens, Rajeev Suri, em nota.

A companhia deve focar suas operações em equipamentos de banda larga móvel e serviços a operadoras de telefonia, ao mesmo tempo em que deve se retirar de diversas empresas menores, voltadas principalmente a telefonia fixa.

