Nokia tem queda no lucro pela 3a. vez seguida - Link - Estadão

A Nokia apresentou nesta quinta-feira, 26, a terceira queda consecutiva no lucro trimestral, em meio às dificuldades para concorrer no segmento de smartphones. A companhia também alertou para um desempenho fraco no início deste ano, o que fazia suas ações despencarem.

O CEO Stephen Elop deve apresentar plano estratégico em 11 de fevereiro. Na foto, loja da Nokia em Helsinque, Finlândia. FOTO: Markku Ojala/EFE

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As ações da maior fabricante mundial de celulares recuavam 0,77% às 12h15 (horário de Brasília).

Stephen Elop, que assumiu o cargo de presidente-executivo em setembro passado, disse que a companhia vem enfrentando desafios consideráveis em termos de concorrência e execução.

“Os resultados indicam uma tarefa dura para Elop em 2011″, afirmou o analista Geoff Blaber, da CCS Insight. “O volume total abaixo do esperado, incluindo smartphones, apontam que os dias serão difíceis para a Nokia”.

Elop deve apresentar um novo plano estratégico para a Nokia em 11 de fevereiro.

O mercado de celulares se recuperou de uma queda em 2009, quando a crise econômica mundial prejudicou a demanda por equipamentos novos. Agora, a demanda pelos smartphones iPhone4, da Apple, e Galaxy S, da Samsung, vem avançando.

A Nokia, no entanto, deixou a desejar no segmento de celulares inteligentes desde o lançamento do N95, em 2006, antes da forte entrada da Apple no mercado.

A participação da Nokia no mercado de smartphones caiu para 13% no último trimestre de 2010, ante 38% no anterior.

A fatia de liderança antes detida pela companhia em mercados emergentes também vem sendo tomada por fabricantes chinesas de menores custos.

As vendas da Nokia, excluindo smartphones, caíram 10 por cento no quarto trimestre na relação anual, segunda queda trimestral consecutiva, em sentido contrário ao crescimento visto no segmento como um todo.

A empresa teve lucro antes de juros e impostos de 0,22 euro por ação, ligeiramente acima da previsão de analistas, de 0,19 euro, segundo pesquisa da Reuters.

A Nokia adiantou que sua margem de lucro operacional para a unidade de celulares no atual trimestre deve recuar para entre 7% e 10%, ficando abaixo da previsão do mercado de 10,2%.

/ Tarmo Virki (REUTERS)