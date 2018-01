Nokia terá celular com Windows até fim do ano - Link - Estadão

O presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, durante apresentação no Mobile World Congress. FOTO: Alberto Estevez/EFE

A Nokia quer produzir um celular com o sistema operacional da parceira Microsoft até o final do ano, afirmou à Reuters o presidente executivo da companhia.

“Claramente há pressão significativa sobre as equipes e sobre toda a empresa para assegurarmos que teremos um grande produto com Windows Phone o mais rápido possível. Certamente queremos ver isso em 2011″, disse o presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, em entrevista durante o Mobile World Congress, em Barcelona.

Elop anunciou uma aliança da Nokia com a Microsoft na sexta-feira, mas a estratégia não agradou os investidores, que fizeram as ações da empresa recuar para o menor nível desde 1998.

“Por causa do ritmo do desenvolvimento de software e dos avanços do Android, e também do Windows Phone, e da Apple, corríamos o risco de ficarmos cada vez mais para trás porque o desenvolvimento de nossos produtos baseados no Symbian estava caindo”, disse Elop.

