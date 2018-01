Nokia terá celulares Windows ainda este ano - Link - Estadão

Empresa diz acreditar que existe espaço no mercado para aparelhos alternativos aos líderes iPhone e Android

Stephen Elop, CEO da Nokia, fala durante a feira ECT Forum em Helsinque, na Finlândia. FOTO: Jarno Mela/Reuters

HELSINQUE – A Nokia lançará no atual trimestre os primeiros smartphones que operam com Windows, argumentando, no mesmo dia em que a Apple deve lançar a nova versão do iPhone, que existe espaço para produtos alternativos aos líderes de vendas da Apple e do Google.

“Acreditamos que existe uma oportunidade clara de um mundo alternativo”, afirmou o presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, em uma feira de tecnologia em Helsinque nesta terça-feira, 4.

A expectativa era de a Nokia lançasse um smartphone no fim de outubro em seu evento anual em Londres, mas, em um sinal de que outras novidades podem ser apresentadas, Elop falou em lançar “produtos” neste trimestre.

A maior fabricante mundial de celulares em termos de volume – que Apple e Google deixaram para trás – anunciou uma estratégia de alto risco no começo deste ano ao abandonar o software Symbian em nome de um acordo com a Microsoft.

