Nokia troca sede da América Latina para São Paulo - Link - Estadão

A Nokia decidiu transferir o comando dos seus negócios da América Latina para São Paulo. A sede anterior, Miami, passará a comandar as atividades na Venezuela, Caribe e América Central. De acordo com a companhia finlandesa, a mudança ocorreu como parte de uma estratégia para se aproximar do mercado consumidor da região, um dos com maior potencial de crescimento na área móvel.

Para o presidente da Nokia no Brasil, Almir Narcizo, o que mais chama a atenção é a demanda crescente por smartphones e os números impressionantes de vendas de celulares.

“Sediar o escritório principal regional em São Paulo fortalece nossa operação. O mercado brasileiro está bastante aquecido. Em telecomunicações, atingimos recentemente a marca de mais de 1 celular por habitante. Isso mostra que o poder aquisitivo do consumidor brasileiro vem aumentando”, afirma ele em comunicado à imprensa.

Segundo Olivier Puech, presidente da Nokia na América Latina, o momento econômico do País também ajudou. “O Brasil é um país em crescimento e visto com bons olhos por investidores no mundo todo. Gostaríamos de estar mais próximos dos clientes. Sendo o maior mercado da região, coordenar nossos negócios da América Latina a partir do Brasil foi uma tendência natural”, justifica também em comunicado.