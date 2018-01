Nokia vende menos celulares que o esperado - Link - Estadão

Apesar de crescimento de 32% nas vendas da linha de smartphones Lumia, resultado fica abaixo do esperado

HELSINQUE - A Nokia vendeu menos celulares que o esperado no segundo trimestre, mostrando que ainda está longe de recuperar a participação de mercado que perdeu para as rivais Samsung e Apple.

Lumia 1020 é mais recente aposta da fabricante. Foto: Reuters

A empresa entregou 7,4 milhões de smartphones Lumia no trimestre, um aumento de 32% sobre o primeiro trimestre, mas abaixo das 8,1 milhões de unidades esperadas por analistas que participaram em um levantamento da Reuters.

As vendas de telefones celulares básicos também foram mais fracas que as estimativas, fechando o trimestre em 53,7 milhões de unidades em comparação com a expectativa do mercado de 56,2 milhões de aparelhos.

A reserva de caixa da empresa ficou em 4,1 bilhões de euros, praticamente em linha com a previsão de mercado.

Balanço. A fabricante registrou um prejuízo líquido de 227 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, após um prejuízo de 1,41 bilhão de euros no mesmo período de 2012. Analistas previam um prejuízo maior, de 276 milhões de euros.

As vendas ficaram em 5,7 bilhões de euros no período abril/junho deste ano, 24% abaixo dos 7,54 bilhões de euros do mesmo período do ano passado e também da previsão dos analistas, de 6,27 bilhões de euros.

As ações da Nokia, negociadas na Bolsa de Estocolmo, caíram 2,92% nesta quinta-feira.

/ REUTERS E DOW JONES

