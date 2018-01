Nokia volta a nível de 1999 - Link - Estadão

A Nokia e outras fabricantes de equipamentos telefônicos estão perdendo participação de mercado de forma rápida em todo mundo em decorrência da forte entrada de fornecedores independentes chineses em mercados emergentes, segundo a empresa de pesquisas Gartner.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O avanço de fabricantes independentes, aliado às crescentes vendas de smartphones, impulsionou a comercialização de celulares em 35% no terceiro trimestre, informou a Gartner nesta quarta-feira, 10, elevando sua previsão para crescimento em 2010, que deve superar 30%.

A participação de mercado da Nokia no terceiro trimestre recuou para 28,2%, ante 36,7% um ano antes, atingindo o menor nível desde 1999.

Samsung Electronics e LG Electronics, que ocupam a segunda e terceira posições, também viram sua fatia de mercado cair para 17,2% e 6,6%, respectivamente.

Fabricantes independentes, que em sua maioria são pequenas empresas chinesas, expandiram rapidamente seu alcance para África, Índia, América Latina e Rússia este ano.

“É um problema maior para a Nokia do que para as outras. A Nokia detém a parte menos desenvolvida do mercado”, disse a analista da Gartner Carolina Milanesi, acrescentando que fabricantes independentes devem se voltar agora para smartphones.

A Gartner afirmou que as vendas de celulares provenientes de fabricantes que não integram a lista das dez maiores companhias aumentaram para 138 milhões de unidades no último trimestre, contra 50 milhões há um ano.

A Nokia apresentou no terceiro trimestre vendas de celulares 9% menores na relação anual, afirmando que a escassez de componentes era a principal razão para a queda.

Abaixo, as tabelas mostram as vendas de celular dos dez maiores fabricantes e a participação dos sistemas operacionais:

/ Tarmo Virki (REUTERS)