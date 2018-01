Nokia World 2009: lançamentos em imagens

Confira os lançamentos da Nokia, apresentados hoje em Sttugart, na Alemanha. A previsão é que irão chegar às lojas no Brasil no segundo semestre do ano que vem, com exceção do N900, que ainda não tem data definida.

02/09/2009 | 14h32

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo