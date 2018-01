Nokia/Microsoft apostam tudo em Lumia 920 - Link - Estadão

Nokia Lumia 920 pode ser última grande oportunidade de reconquistar mercado perdido para a Apple, Samsung e Google

HELSINQUE/NOVA YORK – A Nokia e a Microsoft revelaram nesta quarta-feira, 5, o mais poderoso smartphone produzido pelas duas empresas. O Nokia Lumia 920 com Windows Phone 8 pode ser a última grande oportunidade das duas reconquistarem o mercado perdido para a Apple, Samsung e Google.

A maior produtora mundial de software e a companhia finlandesa, que dominou por muito tempo o mercado de celulares, apresentaram o novo modelo em Nova York. Também planejam demonstrá-lo a figuras importantes do setor em Helsinque.

A primeira impressão dos analistas com o novo dispositivo não foi das mais entusiasmadas. As ações da Nokia caíram 15% logo após o lançamento em Nova York, para 1,94 euro. Fecharam em queda de 12,95%, para 1,99 euro.

Além do 920, foi anunciado também um modelo menor, o 820, menor, também com Windows Phone 8.

Se os novos modelos não conquistarem os consumidores, o final pode estar próximo para a deficitária Nokia. Também representaria sério revés para as tentativas da Microsoft de reconquistar sua presença no mercado móvel.

O novo smartphone possui a tecnologia esportiva de câmera Pureview 808 para reduzir a desfocagem gerada pelo movimento da mão e capacidade de carregamento sem fio. Também dispõe de tecnologia de realidade aumentada que permite aos usuários ver detalhes de seu ambiente através da câmera.

“O Lumia 920 parece mais uma evolução do Lumia já existente do que a revolução que esperávamos de uma estreita colaboração entre Nokia e Microsoft”, disse o diretor de pesquisa da CSS Insight, Ben Wood. As duas empresas “terão de gastar altas somas de dinheiro em marketing e oferecer os smartphones a preços agressivamente baixos”.

As imagens que vazaram sobre os dois modelos revelam aparência semelhante à dos celulares Windows anteriores da Nokia, mas os analistas afirmam que não bastarão esses dois modelos para reverter a crise da companhia.

“É preciso lançar mais aparelhos, e os recursos que eles oferecem precisam se destacar mais. Eles precisam de um aparelho que deslumbre’, disse Hannu Rauhala, analista do Pohjola Bank, que rebaixou sua classificação das ações da Nokia na terça-feira.

A Motorola Mobility, do Google, planeja mostrar seu mais novo smartphone na quarta-feira, 12. A Amazon vai mostrar seu novo Kindle Fire no dia seguinte, e a Apple deve lançar a mais recente versão de seu iPhone em 12 de setembro. A Samsung Electronics diz que terá um celular acionado pelo Windows no mercado já no mês que vem.

