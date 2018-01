Nona versão - Link - Estadão

A nona versão do navegador mais popular do mundo está disponível para download desde a última quarta-feira, 15. O Internet Explorer 9 ainda está em beta, e segundo a Microsoft, vai ficar assim até que eles decidam que o programa sofreu alterações o suficiente para ser lançado de maneira definitiva.

As consequências do lançamento em beta são notadas logo de cara. Uma ação simples, como trocar de aba demorou mais de quatro segundos, enquanto o navegador continuava a mostrar o site carregado na aba anterior.

Por outro lado, o alarde que a Microsoft fez antes do lançamento confere: as aplicações em HTML5 rodam melhor no IE9 do que no Chrome e no Firefox, seus principais concorrentes. O motivo: ele usa a placa de vídeo, que, segundo a Microsoft, é um hardware que quase todo PC tem e cujos recursos nenhum navegador usava até agora.

Outra novidade do novo IE é o navegador, entre os mais populares do mercado, que reserva mais espaço na tela para o site. A Microsoft espremeu as abas no topo da tela, ao lado da barra de navegação – que agora, também funciona como campo de busca, com motor configurável.

Esse é um passo acertado em direção a usuários de telas menores, especialmente, os donos de netbooks. O trabalho de garantir que o navegador fique leve o suficiente para rodar bem em máquinas do tipo, menos robustas, fica por conta do novo gerenciador de plugins, que informa quanto cada extensão atrasa a inicialização do browser.

De acordo com a Microsoft, o foco do novo IE é aproximar a experiência na web àquela que temos em softwares nativos do sistema operacional. Isso fica bem claro no recurso que permite fixar um site na barra de iniciar do Windows 7, e ao clicar com o botão direito no atalho, caso o site esteja programado adequadamente, visualizar opções de acesso específicas.

No lançamento, mais de 70 sites, como Twitter e Facebook, já estavam adaptados a essa função. A Microsoft está treinando programadores para popularizar a implantação do recurso.

O novo IE ganhou uma página de abas, semelhante à do Chrome, com os links acessados mais frequentemente, e um layout bem simples, que também lembra o navegador do Google.

De volta ao jogo? Se a versão final do novo IE ficar mais leve – sem os travamentos que foram observados –, é possível que o navegador, que foi rejeitado por usuários mais experientes, volte a ganhar mercado.

A ideia da Microsoft, de absorver tudo que havia de interessante nos outros navegadores, parece ter funcionado. O problema é que, por enquanto, a única grande vantagem do IE diante dos outros está na renderização de HTML5. E como o HTML5 ainda é escasso na internet, essa vantagem se perde.

Outro ponto negativo é que, até agora, a comunidade de desenvolvedores não se engajou para desenvolver extensões para o IE. A Microsoft diz que essa não é uma preocupação, porque com o HTML5, elas deixam de ter relevância. “Mas vamos dar todo o suporte a desenvolvedores”, esclarece Galileu Vieira, gerente de novas tecnologias.

