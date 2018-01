Nono dígito em SP pode causar instabilidade - Link - Estadão

Operadoras dizem se preparar para a mudança, mas informam que pode haver instabilidade nos sistemas e serviços

SÃO PAULO – A inclusão do nono dígito na telefonia celular de São Paulo e região metropolitana, na área do DDD 11, poderá causar “instabilidade” nos serviços da TIM ao longo do próximo domingo, 29, quando começa a valer a nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para ampliar as combinações de linhas móveis.

Em mensagem de texto a clientes, a TIM informou que “poderá ocorrer instabilidade no atendimento, serviços e sistemas”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

Por meio da assessoria de imprensa, a TIM afirma que está trabalhando para que a mudança ocorra sem impacto para os clientes. No entanto, ressalta que, “em razão dos sistemas envolvidos”, poderá ocorrer “instabilidade de alguns serviços” ao longo do domingo. “Durante este período, se o usuário identificar dificuldades para efetuar chamadas ou acessar dados, a operadora orienta desligar e ligar o aparelho celular para que seja feito, automaticamente, um novo registro na rede”, afirmou a empresa na nota.

O comunicado da TIM acrescentou que a empresa está “preparada” para o cumprimento da resolução da Anatel de inclusão do nono dígito. “O trabalho compreende adequações de infraestruturas de rede e Tecnologia da Informação com ambientes de telecomunicações totalmente integrados”, completou a TIM na nota.

A Claro informou que nota que “está trabalhando para que esta mudança tenha o menor impacto possível” para os clientes. Afirmou que já comunicou seus clientes, via SMS e também na conta, sobre a mudança. Além disso, destacou que investiu nas áreas de engenharia, TI e comunicação. “No call center, mais de 14 mil atendentes já foram treinados”, afirmou.

A Oi destacou em comunicado que mobilizou suas equipes para garantir “o bom funcionamento dos serviços e o menor incômodo possível” a seus usuários. A empresa informou que os clientes de varejo, empresarial e corporativo do DDD 11 estão sendo informados sobre as mudanças desde o mês de abril desse ano e que reforçou o treinamento em suas centrais de atendimento ao cliente para esclarecimento de dúvidas.

A Vivo afirmou, em nota, que vem adotando as providências técnicas para que a operação ocorra sem qualquer problema e dentro do prazo estipulado pela Anatel. A operadora afirmou que há mais de um ano já comunica seus clientes sobre esta alteração por meio do envio de mensagens de texto (SMS) e nas contas telefônicas.

O acréscimo do dígito “9″ à esquerda (9xxxx-xxxx) do número de celular discado elevará para aproximadamente 90 milhões o total de combinações na região do DDD 11, mais do que dobrando a atual capacidade, de 44 milhões.

/Agência Estado

—-

Leia mais:

• 9 à esquerda