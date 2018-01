Nono dígito gera problemas em apps - Link - Estadão

WhatsApp, Viber, iMessage e outros apps de troca de mensagens podem não conseguir atualizar lista de contatos

SÃO PAULO – A recente inclusão de mais um dígito aos números de telefones celulares de DDD 11, válida desde 29 de julho, pode causar problemas em apps de comunicação que identificam o usuário e seus contatos pelo número – e não através de um cadastro, com login e senha –, como Viber e WhatsApp, além dos serviços internos da Apple, iMessage e FaceTime.

—-

O que pode gerar erros é a capacidade do aplicativo de atualizar a lista de contatos com os novos números e reconhecer que o novo número também possui uma conta no serviço.

Para começo de conversa, atualize a sua lista de contatos com o novo dígito – há vários aplicativos que fazem isso automaticamente para você, veja aqui.

Em seguida, é possível que alguns de seus contatos sejam automaticamente atualizados pelos apps de mensagens, enquanto outros não. Consequentemente, é possível que você não seja reconhecido na lista de contatos de seus amigos. A saída é: reinstalar o app – ou recriar sua conta – e esperar que seus amigos façam o mesmo.

No WhatsApp para iPhone, vá em “Settings” – “Chat Settings” – “Advanced” e selecione a opção para deletar a conta. Cria uma nova com seu número e, em seguida, o app puxará sua lista de contatos e identificará todos os que usam o app. Para Android, o caminho é “Configurações” e “Informações da conta”.

No Viber, o mesmo. Abra a opção “More” e clique em “Deactivate Account”. Em seguida, abra uma nova conta colocando o número com o nono dígito (alguns usuários relataram problemas na identificação de contatos que usam Viber e, em alguns aparelhos, a opção de deletar a conta se anunciava “indisponível”, e aconselhava a tentar mais tarde).

Nos serviços internos de mensagens iMessage e de videoconferência FaceTime, se o número não for atualizado automaticamente, será preciso acrescentar o “9″ e desativar os serviços e iniciar a conta novamente. Para isso, vá em “Settings” ou “Configurações” – “Telefone”, confira se seu número está com o nono dígito, caso contrário, edite e acrescente. Em seguida, ainda no menu de “Configurações”, vá em “FaceTime”, desative e ative, insira sua senha e ID. Faça o mesmo na opção “Mensagens” – “iMessage”, dentro de “Configurações”.

Por fim, a grande conclusão dessa história é, tendo seu app apresentado problema ou não, reinstale-o ou recrie sua conta e aconselhe seus contatos a fazerem o mesmo. É possível que alguns aplicativos recebam atualizações, mas até isso acontecer é melhor garantir o seu em pleno funcionamento.

Seguiu as orientações e ainda está com problemas? Conte-nos!

—-

