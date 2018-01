Nono dígito obrigatório para interurbanos - Link - Estadão

Chamadas com oito dígitos não serão mais completadas, mas ainda contam com interceptações; para a área 11, a obrigatoriedade chega em outubro

SÃO PAULO – A partir desta terça-feira, 28, ligações interurbanas para celulares com DDD 11 deverão ser realizadas, obrigatoriamente, com o o nono dígito.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), chamadas com oito dígitos não serão mais completadas. Haverá apenas interceptações informando sobre a nova forma de discagem: o número antigo acrescido do dígito 9, no formato 9XXXX-XXXX. A medida vale tanto para quem fizer ligações de um telefone fixo como de um celular.

A partir do dia 17 de outubro, as chamadas realizadas entre telefones da área 11 (que inclui a cidade de São Paulo e mais 63 municípios da área metropolitana) também deixarão de ser completadas sem a inclusão do nono dígito, ms ainda haverá a interceptação das operadoras.

No entanto, a partir de 15 de janeiro, nenhuma ligação sem o nono dígito será completada e o aviso informando sobre a nova forma de discagem será extinto.

Entenda o nono dígito

A inclusão do número 9 à esquerda dos números de celular da área 11 entrou em vigor no dia 29 de julho. A medida foi anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em janeiro. O objetivo é ampliar a numeração da área de DDD 11 – a capital paulista e 63 municípios da região.

O dígito 9 será acrescentado à esquerda de todos os números móveis da área 11, com exceção dos números de rádio, como os da Nextel. Os celulares passarão a ter o formato 9XXXX-XXXX.

A Anatel estima que a transição custe R$ 300 milhões. A mudança é gratuita para o usuário, que deve atualizar seus contatos – o que não precisa ser feito manualmente por quem tem um smartphone (veja abaixo).

A mudança possibilitará um total de 90 milhões de combinações. Atualmente, com oito dígitos, são possíveis 44 milhões de números e o DDD 11 já tem janeiro 42 milhões de linhas ativas ou já aprovadas para venda.

Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), é preciso garantir a qualidade do serviço. Um exemplo é a medida tomada pela Anatel semana passada de proibir as operadoras com mais reclamações em cada Estado de vender novas linhas. “O aquecimento da telefonia móvel deve ser acompanhado de medidas que garantam a qualidade”, diz Veridiana Alimonti, do Idec. “A oferta de serviços tem de ser proporcional às medidas das empresas para ampliação da capacidade de rede e da qualidade de atendimento.”

FAQ

Em que municípios?

Nos 64 municípios que integram a área 11 (listados em www.anatel.gov.br)

Quando usar?

Ao ligar para celulares da área 11, seja de telefone móvel ou fixo, não importa o DDD de origem da chamada

O usuário pode optar por manter seu número atual?

Não. A mudança é obrigatória e gratuita

Ainda não atualizou sua agenda? Testamos dez aplicativos para iOS e Android que convertem seus contatos para o novo formato. Dê uma olhada e escolha aquele que achar melhor para você.