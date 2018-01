Nook em espanhol - Link - Estadão

A rede de livrarias Barnes & Noble, dos EUA, a maior do mundo, anunciou nesta quinta, 18, em Nova York o lançamento de uma loja de livros digitais em espanhol, batizada de “Nookbooks en español”, em referência ao seu e-reader, o Nook. É a primeira loja de livros digitais dos EUA focada em títulos no idioma, que deve ter “dezenas de milhares de obras”, segundo a empresa.

A livraria diz que a loja inclui “best-sellers, lançamentos, clássicos, traduções e trabalhos originais” em espanhol, que podem ser lidos no Nook e em smartphones como o BlackBerry, o iPhone (além do iPad e do iPod Touch) e outros aparelhos Android, além de computadores.

Patricia Arancibia, diretora de conteúdos internacionais em formato digital da empresa, disse em comunicado que a loja é uma aposta em clientes “que têm o espanhol como primeira língua (…) e para aqueles que se interessam a aprender o idioma”.

O comunicado não detalha quantos títulos estarão disponíveis, mas diz que a loja inclui “milhares de trabalhos gratuitos” e “um terço dos livros comerciais em espanhol mais vendidos nos Estados Unidos”.

