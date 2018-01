Nook pode se desmembrar da Barnes & Noble - Link - Estadão

Mesmo tendo as vendas do leitor eletrônico crescido 70% em um ano, a livraria considera que as contas ficaram abaixo do esperado

A nova versão do aparelho foi lançada em novembro. FOTO: Shannon Stapleton/REUTERS

A rede de livrarias Barnes & Noble informou nesta quinta-feira, 5, que está considerando separar seu negócio de leitores digitais Nook e cortou sua previsão para os lucros do fechado do ano, citando vendas abaixo do esperado para o leitor básico de tela sensível ao toque.

A companhia, que tem disputado com a plataforma Kindle, da Amazon, no crescente mercado de dispositivos digitais de leitura (os chamados e-readers), também citou custos mais altos de publicidade e para expansão internacional ao cortar sua previsão de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) para US$ 150 milhões a US$ 180 milhões.

Há um mês, a companhia disse que este resultado ficaria abaixo da previsão inicial de US$ 210 milhões a US$ 250 milhões.

A varejista informou que as vendas do Nook cresceram 70% durante as nove semanas terminadas em 31 de dezembro, comparado com um ano antes, e que as vendas de conteúdo digital (incluindo livros, aplicativos, jornais e revistas) cresceu 113% na mesma base de comparação.

“Nós vemos valor substancial no que construímos com o negócio do Nook em apenas dois anos e acreditamos que é a hora certa para analisar nossas opções para desencadear este valor”, disse o presidente-executivo da Barnes & Noble, William Lynch, em comunicado.

