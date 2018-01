Nos anos 80; Apple foi copiada no Brasil - Link - Estadão

Em 1987, a Unitron Eletrônica pretendia lançar o Mac 512, computador que era cópia do Macintosh Apple processou a empresa

SÃO PAULO – A decisão da Gradiente de usar a marca “IPHONE” para uma nova linha de smartphones não é a primeira disputa de propriedade intelectual que a Apple passa no Brasil. Na década de 1980, a empresa brasileira Unitron Eletrônica, criada com a tentativa de incentivar a produção nacional de computadores pessoais, pretendia lançar uma máquina que era basicamente uma cópia do Macintosh, com o nome de Mac 512.

—-

O projeto de lançar o Mac 512 não foi para frente. O caso teve bastante repercussão e até o governo dos Estados Unidos ameaçou fazer uma retaliação comercial ao Brasil, para impedir a reserva de mercado. A Unitron chegou a lançar um modelo anterior, Ap II, que era cópia do Apple II, um dos primeiros computadores da Apple. Em anúncios do seu microcomputador, a empresa nem escondia que se tratava de uma cópia (veja abaixo). Em 1987, a Apple entrou na Justiça contra a Unitron. A então Secretaria Especial de Informática (SEI) decidiu então vetar o projeto do Unitron e os EUA retiraram as ameças de retaliação.

Veja algumas reportagens publicadas no Estado (mais informações no Acervo Estadão). Clique nas imagens para ampliá-las:

- Propaganda da Unitron publicada em (31/7/1983

- Reportagem sobre computadores e a reserva de mercado (12/3/1983):

- Estados Unidos fazem ameaça de retaliações ao Brasil (10/12/1987 e 11/11/1987):

- Retaliações dos EUA, ‘assunto morto’ (20/2/1988)

- SEI cancela projeto de micro da Unitron. Por “deslizes” (19/3/1988):