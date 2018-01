Nos EUA; 61% já tiraram 'férias' do Facebook - Link - Estadão

Segundo pesquisa da Pew, quase dois terços dos usuários fazem pausa voluntária no site; motivos são falta de tempo e interesse

SÃO PAULO – As pessoas costumam tirar férias de atividades rotineiras como trabalho, cursos e estudos. No entanto, essa pausa também se estende à vida online. De acordo com um estudo do instituto de pesquisa Pew Research, 61% dos usuários do Facebook dizem já ter decidido voluntariamente ficar um tempo sem acessar a rede social.

Foto: Robert Galbraith/Reuters – 29/1/2013

A pesquisa foi realizada com pouco mais de mil usuários dos Estados Unidos por meio de ligações telefônicas, entre 13 e 16 de dezembro do ano passado.

As razões são diversas. O maioria (25% do grupo) disse que tirou “férias” do Facebook em alguns momentos por estar muito ocupada com outras demandas, ficando então sem tempo.

Cerca de 10% demonstraram, de alguma forma, falta de interesse pelo site, enquanto outros 10% apontaram falta de conteúdo significativo como razão para os exílios da rede social. Excesso de fofoca ou drama de amigos incomodou a 9% dos entrevistados; já 8% deles afirmaram reconhecer que passavam muito tempo no site e necessitavam de uma pausa.

Menos tempo. Mas as férias temporárias do Facebook parecem não ser uma solução suficiente para todos. Ainda de acordo dados colhidos pela Pew Research, 27% dos usuários planejam gastar menos tempo na rede social neste ano, enquanto 69% afirmam que passarão o mesmo tempo que antes. Apenas 10% dos entrevistados afirmaram que têm planos de gastar mais tempo no site.

“Esses dados mostram que as pessoas estão tentando fazer mudanças em suas vidas para acomodar novas ferramentas sociais”, disse à ABC News Lee Rainie, diretor da Pew Research e coautor do relatório. ”Para alguns, o cálculo central é como eles gastam seu tempo. Para outros, é mais um acerto de contas social à medida em que eles perguntam a si mesmos: ‘O que meus amigos fazendo e pensando e o quanto isso importa para mim?’”, disse.

Em outubro do ano passado, o Link conversou com alguns participantes que se propuseram a tirar férias de 100 dias do Facebook — o projeto 100Face. O experimento reuniu 100 voluntários com o mesmo desejo: não acessar a rede social até o fim do ano passado e viver mais no mundo real. Confira aqui.