Notas - Link - Estadão

Foxconn faz festa para melhorar astral

JÁ ERA

PlayStation 3 sucumbe a hackers

A resistência do PlayStation 3 como console impossível de ser hackeado acabou. Hackers do site PSJailbreak dizem ter criado um meio de desbloquear o videogame. O jailbreak permite a criação e execução de backups dos jogos no HD do console.

ESTRATÉGIA

Intel compra a McAfee

A Intel comprou a McAfee por US$ 7,68 bilhões. O negócio faz parte do esforço da fabricante de chips de investir em segurança como um foco estratégico. A McAfee transformada em uma subsidiária integral do grupo de software e serviços da Intel.

GAMESCOM 2010

Feira alemã premia o controle Move

A cidade de Colônia, na Alemanha, recebeu dois importantes eventos de games neste mês de agosto: a GDC e a Gamescom. Enquanto a primeira feira reúne desenvolvedores de games, a segunda, que começou na quarta-feira, 18, e que acabou no domingo, 22, tem foco mais comercial. Entre os lançamentos apresentados na edição atual, o grande premiado foi o esperado Gran Turismo 5 – jogo de corrida escolhido como melhor jogo e lançamento da feira. Guild Wars 2 ganhou o prêmio de melhor jogo online, e o Playstation Move acabou levando o de melhor acessório, superando o favorito Xbox Kinect, periférico da Microsoft.

—-

Leia mais:

• Edição do ‘Link’ de 23/08/2010