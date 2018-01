Notebooks destruídos em Wall Street - Link - Estadão

Ativista do ‘Occupy Wall Street’ fotografou computadores que teriam sido danificados após serem confiscados pela polícia

SÃO PAULO – Computadores confiscados após a desocupação da praça Zuccotti, em Nova York, teriam sido destruídos pela polícia, além do sumiço de uma torre que fornecia internet wi-fi para todo o acampamento.

A informação, publicada pelo Mashable, é de Isaac Wilder, um dos fundadores da Free Network Foundation, organização que tem por objetivo proporcionar infraestrutura de acesso para coletivos a partir de um sistema alternativo e descentralizado de internet.

O Motherboard publicou imagens enviadas por Wilder que, segundo o site, mostram os notebooks amassados no depósito de Achados e Perdidos, no Departamento de Saneamento de Nova York. Wilder disse ainda que não encontrou a Torre da Liberdade (Freedom Tower) com os dois modems e seis roteadores que forneciam o acesso ao parque e nem sua mochila, na qual o ativista carregava todo o seu dinheiro: US$ 5 mil.

Veja o vídeo no qual Isaac explica o funcionamento da Torre da Liberdade: