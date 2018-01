Nova Apple TV; um passo para a iPad TV? - Link - Estadão

Um lançamento da Apple é sempre precedido de diversos rumores que nunca são negados e nem confirmados pela empresa. O novo produto só é revelado e apresentado por Steve Jobs ou algum outro alto executivo da empresa já em cima de um palco. O alvo da vez dos boatos é o lançamento da nova versão da Apple TV: sites norte-americanos especializados em tecnologia afirmam que a nova versão do aparelho permitirá o streaming de séries e programas de TV por US$ 0,99.

Atualmente a Apple TV não trabalha com streaming, apenas com downloads pagos de séries que custam US$ 1,99 em definição normal e US$ 2,99 em alta definição por episódio. Também há a opção de comprar temporadas inteiras.

A expectativa é que na nova Apple TV, após o pagamento, o usuário terá 30 dias para começar a assistir o programa e uma vez que começou, terá 24 horas para ver o conteúdo até o final.

Para o site Techcrunch, o grande passo na verdade é que trabalhando com streaming e não com download, o conteúdo fica todo na nuvem. Esse seria o primeiro passo para fazer com que iPad e iPhone virem televisões de fato.