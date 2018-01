Nova cara para o Brasil - Link - Estadão

Estreou hoje o novo portal do governo brasileiro, www.brasil.gov.br.

O Link assistiu a uma prévia do que era o novo site durante a Web4Dev, em Brasília, no final da semana passada. Na ocasião, Sílvia Sardinha, diretora da Secretaria de Comunicação Integrada da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, sentenciou: “Estamos saindo de um portal web 1.0 para um portal web 2.0”.

O novo portal tem duas funções, de acordo com o governo: reunir o maior número de serviços ao cidadão e ser um portal interessante para representar o País no exterior.

O projeto começou a ser pensado pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República em 2007. Foi só em 2008, porém, que o modelo de licitação para a execução do portal ficou pronto. Segundo Ottoni Fernandes, secretário-executivo da Secom, o governo federal criou um novo modelo de licitação que levou em conta não só o preço, mas também a “técnica”. Quem venceu foi o grupo de comunicação paulistano TV1, que contou com uma verba anual de R$ 11 milhões.

Até agora foram gastos R$ 7,5 milhões dessa verba. O projeto aposta na quantidade de conteúdo. Uma equipe da TV1, por exemplo, esteve em uma escola em Teresina para fazer uma reportagem sobre um modelo de educação.

O site foi desenvolvido para ser customizado por vários tipos de público. Por enquanto, serão quatro perfis: trabalhadores, estudantes, empreendedores e imprensa. Haverá acesso serviços básicos ao cidadão como CPF e receita federal, por exemplo. Além disso, a ideia é disponibilizar notícias produzidas pelas equipes da Secom e TV1 – como a reportagem sobre a escola – e também conteúdo da Agência Brasil.

O portal foi desenvolvido em software livre – Plone 3. Isso permitirá que desenvolvedores criem no futuro novos aplicativos, além de gerar conhecimento para a criação de novos projetos.

Outra novidade é a seção de galerias virtuais com as obras do governo que hoje ficam restritas às paredes do Itamaraty e dos Ministérios, entre outros órgãos públicos. As obras que estão em domínio público também ganharão visibilidade com mostras e divulgação nas reportagens do portal – pelo menos, essa é a proposta.

O novo site, porém, ainda peca pela escassez de informações públicas, dados e indicadores. Não há uma área específica para isso, embora Ottoni Fernandes tenha dito ao Link que o governo pretende, sim, criar uma plataforma para isso. O fato do site ter sido em software livre facilita a inclusão de novas ferramentas e conteúdos.

Além disso, em uma rápida navegação, ficou difícil saber como será a participação efetiva do cidadão no novo portal. Além das ferramentas de web 2.0 que já são comuns – como, por exemplo, a possibiliade de compartilhar notícias no Twitter -, o único meio de comunicação efetiva é o velho conhecido “fale conosco”. A diferença dessa nova versão é só uma: agora, há links para as seções “fale conosco” de vários órgãos federais.

O site entrou no ar hoje pela manhã, mas o acesso ainda está um pouco lento e com alguns bugs.