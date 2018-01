Nova falha de segurança tira PSN do ar - Link - Estadão

A Sony anunciou nesta semana que estava fazendo os últimos preparativos para colocar a PlayStation Network novamente no ar, depois do ataque de hackers que desestabilizou a rede e expôs dados de jogadores de todo o mundo. Muito criticada, a empresa se desculpou publicamente e teve que dar explicações sobre a falha ao Congresso norte-americano. Nesta quarta-feira, quando tudo já parecia estar resolvido, aparentemente a rede foi atacada novamente, ou estaria vulnerável. Foi o que noticiou o site dedicado aos games Nyleveia, que descobriu que os hackers poderiam mudar as senhas das contas apenas ao inserir o e-mail e a data de nascimento do cliente cadastrado, justamente os dados que vazaram no ataque à PSN.

—-

“Sua conta permanece insegura. Um novo hack está circulando na internet e ele permite que sua senha seja mudada, e para isso é necessário apenas a data de aniversário e um e-mail”, escreveu o site, que foi repercutido por diversos meios de comunicação. O blog diz que avisou a Sony e, 15 minutos depois, os sites da PSN estavam offline mais uma vez. A notícia correu rápido e obrigou a Sony a se pronunciar:

“Nós temporariamente desligamos as páginas de password dos sites da PSN e do Qriocity. Ao contrário do que dizem alguns relatos, não houve invasão. No processo de resetar as senhas havia uma falha que tínhamos que consertar. Os consumidores que ainda não atualizaram suas senhas para a PSN ainda podem fazer isso no próprio PS3. Ou eles podem esperar e fazer isso no website oficial, assim que nós o coloquemos de volta no ar”, afirmou a empresa, em comunicado publicado no seu site oficial.

Os jogadores do PlayStation 3 que já atualizaram suas senhas online já podem voltar a jogar games online, mas os que ainda não o fizeram terão que esperar a solução do novo problema.