Nova função do Snapchat permite troca de mensagens de texto instantâneas - Link - Estadão

SÃO PAULO – Desde que ganhou fama e passou a ser apontado como principal rival do Facebook, o Snapchat levou aplicativos como o Instagram a lançarem serviços de mensagem privada. Agora foi a vez de o Snapchat fazer um movimento em direção aos concorrentes. Desde quinta-feira, 1, o aplicativo adicionou duas novas funções para que seus usuários possam mandar mensagens de texto e fazer videochamadas.

A nova função de texto mantém a característica que tornou o Snapchat famoso: as mensagens, assim como a foto, desaparecem após serem visualizadas pelo destinatário. Para enviar uma mensagem de texto, o usuário deve deslizar a tela principal, da câmera, para a direita.

Já a funcionalidade de videochamadas pode ser ativada quando dois usuários estiverem online. Para realizarem a conferência, as duas partes devem apertar e segurar um ícone ao lado da caixa de texto do aplicativo.

A novidade já causou onde polêmica nos Estados Unidos, onde está a maior base de usuários do aplicativo. Alguns professores reclamaram no Twitter que nada tem atrapalhado mais as aulas do que o Snapchat.