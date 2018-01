Nova loja da Apple em Nova York? - Link - Estadão

Blog publica novas imagens de futura loja da Apple na estação Grand Central, em Nova York

Segundo blog, Apple deve anunciar nova loja em NY nesta terça-feira. FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – Os rumores de que a Apple vai abrir uma nova loja em Nova York esquentaram no fim de semana depois de o blog 9 to 5 Mac publicar novas imagens das obras no local.

A loja, que deve ser instalada na estação Grand Central — por onde passam 750 mil pessoas por dia — , seria a maior loja da Apple já construída e teria 300 funcionários, que estariam sendo treinados em outras lojas da empresa na cidade. O aluguel custaria US$ 1 milhão à Apple anualmente.

Segundo o blog, a Apple pode anunciar a abertura da nova loja nesta terça-feira, 22, ao retirar as placas que cobrem as obras no local, justamente poucos dias antes da “Black Friday” (sexta-feira negra), tradicional dia de descontos nos Estados Unidos em que os norte-americanos saem às compras após o dia de Ação de Graças que ocorre na próxima quinta-feira, 24.