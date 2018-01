Nova loja da Apple em NY abre na sexta - Link - Estadão

Empresa inaugura uma de suas maiores lojas do mundo em um espaço na estação de trem Grand Central, em Nova York

Nova loja da Apple terá 2.140 metros quadrados. FOTO: Mark Lennihan/AP

NOVA YORK – Uma das maiores lojas da Apple no mundo será inaugurada na estação Grand Central em Nova York. A loja, de 2.140 metros quadrados, deve ser aberta ao público nesta sexta-feira, 9.

O espaço é de propriedade da Agência de Transportes Metropolitanos, que gerencia o sistema de transporte na cidade. Segundo o órgão, a Apple vai pagar US$ 1.937,5 por metro quadrado — pouco menos do que a média do valor do metro quadrado na famosa estação de trem de Manhattan.

Ao conceder o espaço à Apple, a agência diz que vai quadruplicar o aluguel do mezzanino leste, que dá vista para o saguão principal, e do espaço para estoque sob a loja.

A agência disse que a loja da Apple deve aumentar o tráfego de pedestres, o que também pode ajudar outros estabelecimentos dentro do terminal.

A Apple assinou um contrato de arrendamento do local por 10 anos. O espaço era foi ocupado pelo restaurante Metrazur, deo chef Charlie Palmer, que recebeu US$ 5 milhões da Apple para liberar ceder o local.

