Nova política do Google entra em vigor - Link - Estadão

Apesar das críticas, o Google não adiou a adoção das novas políticas de privacidade, que passam a valer a partir de hoje

MADRI – A nova política de privacidade da Google, com a qual a empresa afirma que quer facilitar a atividade do usuário, tornando-a mais simples e intuitiva e mantendo os mesmos controles, entrou em vigor nesta quinta-feira, 1.

Google defende que nova política trará benefícios para o usuário. FOTO: REPRODUÇÃO

