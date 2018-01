Nova PontoCom vai estimular comércio pela internet - Link - Estadão

Em 2008, o comércio eletrônico movimentou R$ 8,2 bilhões. Cerca de 35% das vendas foram realizadas por empresas do grupo B2W, que controla sites como Submarino, Americanas, Shoptime, Ingresso.com e Blockbuster. Este ano, o comércio eletrônico deve faturar cerca de R$ 10,5 bilhões, de acordo com previsão da consultoria e-Bit. Em 2010 a consultoria estima um aumento de 30%, mesmo com a fusão dos grupos de varejo. O Carrefour será outra empresa que estreará no mercado online em 2010, o que deve ampliar as vendas ainda mais.

Com a fusão do Grupo Pão de Açúcar com a Casas Bahia, será criado um novo gigante da internet brasileira, que poderá concorrer com os sites de comércio eletrônico que são hoje líderes em vendas, além de estimular a expansão no mercado online.

“A fusão de empresas (Grupo Pão de Açúcar e Ponto Frio) que tinham experiência na internet e um capital humano muito forte vai ser importante para replicar esse conhecimento do mercado online para a loja virtual da Casas Bahia, que começou apenas este ano”, afirmou ao Blog do Link Pedro Guaste, diretor geral da consultoria de comércio eletrônico e-Bit.