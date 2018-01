Nova presidente do Yahoo; Marissa Mayer; está grávida - Link - Estadão

Gestação de seis meses não impediu sua contratação: ela saiu do Google para presidir o Yahoo

SÃO PAULO – Logo após o anúncio de que Marissa Mayer, uma das funcionárias mais carismáticas e importantes do Google, iria presidir o Yahoo, veio outra notícia: ela está grávida.

Aos 37 anos – e com 13 de Google – ela espera seu primeiro filho, um menino, para o dia 7 de outubro.

“Ele é super ativo. Se mexe muito”, disse Marissa à Fortune. Ela começou hoje a trabalhar no Yahoo.

Marissa sabe que está grávida desde janeiro. Ela foi contatada pelo Yahoo pela primeira vez em 18 de junho, e após a confirmação de que seria mesmo a nova CEO, contou sobre a gravidez aos diretores da empresa. Não houve nenhum problema.

A postura do Yahoo, analise o site All Things D, reflete uma mudança de paradigmas em relação à mulher, o trabalho e seu papel de mãe. Marissa tem um desafio enorme pela frente – salvar o Yahoo da crise – e o fato de estar esperando um bebê não a torna menos capaz para o cargo.

“Isso não foi levado em consideração. Como qualquer mulher profissional, ela tem que pesar todos os fatores ao fazer o seu trabalho e ter uma família”, disse uma fonte anônima que sabia da situação.

Marissa planeja voltar ao trabalho poucas semanas após dar à luz (o parto já está marcado). A reunião dos diretores do Yahoo, que aconteceria em Nova York em setembro, já foi transferida para a Califórnia para dar mais conforto à Marissa.

A executiva é uma das mulheres mais influentes do mundo da tecnologia. Recém-formada em Stanford, ela entrou para o Google em 1999, aos 24 anos. O gigante, até então, era apenas uma startup – e ela havia considerado outras 14 propostas de emprego na época até se decidir pelo Google. Tornou-se a 20ª funcionária da empresa – e, agora, ocupará o lugar deixado por Scott Thompson em maio.

