Nova rede social do criador do Orkut chega ao Brasil - Link - Estadão

Nova rede social de Orkut Buyukkokten terá foco em interação pessoal e interesses.

Chegou a hora de dizer "hello": a nova rede social do criador do Orkut, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten está finalmente disponível nas lojas de aplicativos brasileiras do iPhone e do Android. Disponível apenas para dispositivos móveis, o Hello foi lançado originalmente no início de junho nos EUA, Austrália, Reino Unido e Canadá. Antes do Brasil, o aplicativo chegou também à Irlanda, Inglaterra e França.

"O Hello é a primeira rede social construída através de amizades profundas, e não de 'curtidas'", disse Büyükkökten, ao apresentar sua rede social, concebida desde março de 2014, quando o turco deixou o Google. Em setembro daquele ano, o Orkut fechou suas portas e se tornou um museu na internet – a "primeira rede social dos brasileiros" chegou a ter 40 milhões de usuários no País.

À primeira vista, no entanto, o Hello difere bastante do Orkut: no lugar das comunidades, textos e dos GIFs coloridos e antiquados, o foco está nos interesses dos usuários e nas fotos. “Hoje, você entra em uma rede social e recebe atualizações com aniversários dos seus amigos, mas não tem interações significativas. Queremos trazer de volta a diversão”, disse o engenheiro em entrevista ao Estado em junho.

Demora. Apesar do lançamento, as primeiras tentativas da reportagem do Estado de se cadastrar na plataforma não foram bem sucedidas: por vezes, os servidores do Hello pareceram sobrecarregados, ou o aplicativo foi incapaz de mandar o código de confirmação via SMS.

Procurada, a assessoria do aplicativo no País declarou que "devido ao alto número de cadastros, está demorando um pouco para o envio do código de confirmação. A situação deve ser normalizada em breve". Segundo a assessoria do Hello, mais de 100 mil brasileiros tinham se registrado no site oficial da empresa para baixar o app assim que ele fosse lançado por aqui.