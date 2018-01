Nova regra proíbe eletrônicos descarregados de embarcar em voos - Link - Estadão

Agentes de segurança podem solicitar ao passageiro que liguem o aparelho antes de embarcar no voo. FOTO: Reprodução Agentes de segurança podem solicitar ao passageiro que liguem o aparelho antes de embarcar no voo. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Vai viajar para os Estados Unidos ou fazer escala no país? Então garanta que todos os seus eletrônicos, como celulares, notebooks e tablets estejam carregados.

Uma nova regra criada pela Administração de Segurança dos Transportes (TSA) para voos internacionais impede que eletrônicos sem bateria possam embarcar no avião. Durante a inspeção de segurança um agente pode pedir ao usuário para ligar seus aparelhos eletrônicos e, se o produto não ligar, terá que ficar fora do voo. Em nota, a TSA diz ainda que o dono do aparelho poderá passar por um “rastreamento” extra, caso possua um eletrônico sem bateria.

A nova regra será aplicada em alguns aeroportos estrangeiros com voos para os EUA (a TSA não especificou quais) e tem como objetivo aumentar a segurança diante de ameaças recebidas principalmente do Oriente Médio e da África. Explosivos podem ser escondidos no interior de equipamentos eletrônicos, por isso, solicitar ao usuário que ligue o aparelho é uma forma de garantir que o produto não foi modificado.