Nova sede da Apple, Apple Park será aberta em abril - Link - Estadão

Reuters O prédio da Apple é um grande anel de vidro, que se assemelha a um disco voador, e pode ser um desafio para a movimentação interna. “Não é um prédio que maximiza a produtividade do escritório, mas cria um ícone”, disse Louise Mozingo, professora de arquitetura da Universidade de Berkeley, em entrevista à Reuters.

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 22, que sua nova sede em Cupertino, na Califórnia, vai se chamar Apple Park e será aberta em abril. Com 175 acres de território, os novos escritórios abrigarão 12 mil pessoas, que se mudarão para lá nos próximos seis meses.

Um dos últimos projetos de Steve Jobs à frente da empresa, o Apple Park terá como prédio principal uma construção em formato de anel, coberta por paineis de vidro curvo, lembrando a forma de um disco voador.

Outro destaque do conjunto arquitetônico será o seu teatro, no qual a empresa deve sediar convenções e coletivas de imprensa. O espaço será chamado de... Teatro Steve Jobs, em homenagem ao co-fundador da Apple, que completaria 62 anos na próxima sexta-feira, 24. A construção poderá abrir mil pessoas e ficará no topo de uma colina, "supervisionando" o prédio principal.

Segundo rumores, a sede, considerada um tributo a Jobs, custou cerca de US$ 5 bilhões. Ao todo, 13 mil trabalhadores participaram da construção, que tem regras de design tão específicas que parecem seguir o manual de fabricação de um smartphone.

Nenhuma saída de ventilação ou cano, por exemplo, pode ser refletida pelo vidro. Além disso, na maioria das obras, o padrão de desvio de medidas é de três milímetros, mas a Apple exigiu que o limite fosse menor, mesmo para locais escondidos. "Em telefones, a tolerância precisa ser mínima. Não dá pra fazer isso na obra", disse um dos arquitetos do projeto.