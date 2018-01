Nova tela deixará próximo iPhone mais caro - Link - Estadão

Nova tela de safira seria praticamente indestrutível, segundo blogueiro. FOTO: Reprodução Nova tela de safira seria praticamente indestrutível, segundo blogueiro. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Apple está fazendo um grande investimento para que o próximo iPhone chegue ao mercado com uma novidade: uma tela de safira sintética super-resistente, com o intuito de reduzir o número de quebras.

O modelo vai substituir as antigas telas feitas de vidro Gorila Glass e terá um custo bem maior para a empresa, o que pode se refletir em maior custo final do produto para venda, segundo o The Wall Street Journal.

O analista de mercado Eric Virey, da empresa francesa de pesquisa Yole Développement, afirma que as novas telas de safira custarão à Apple US$ 16 por unidade, ante US$ 3 do modelo anterior.

No total, a empresa vai investir US$ 700 milhões nas telas de safira, um valor “nunca antes investido” no material, disse Virey ao The Wall Street Journal.

A tela de safira será usada no modelo mais caro dentre os dois iPhones que a Apple deve lançar este ano e também em seu inédito relógio inteligente. A empresa já utiliza o material no seu leitor de impressão digital e nas lentes das câmeras do iPhone 5S.

Em julho, o blogueiro Marques Brownlee, dono de um famoso canal de testes de produtos tecnológicos no YouTube, fez sucesso ao postar um vídeo no qual dizia ter conseguido uma unidade da tela de safira do novo iPhone e a submetia a diversos testes para checar a resistência do produto. Ele pisou, dobrou, riscou com chaves e cutucou a tela com um alicate, sem causar nenhum dano.

A expectativa é que a Apple anuncie seus novos iPhones em um evento na Califórnia no mês de setembro.