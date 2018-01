Nova Zelândia pede desculpas a Dotcom - Link - Estadão

Primeiro-ministro do país se desculpou pela operação que prendeu o fundador do Megaupload

SÃO PAULO – Na quarta-feira, 28, John Key, primeiro-ministro da Nova Zelândia, pediu desculpas formais a Kim Dotcom, fundador do Megaupload, por uma “inaceitável” espionagem realizada contra ele pelo Departamento Governamental de Comunicação de Segurança (GCSB) do país.

Dotcom foi preso em janeiro, em operação capitaneada pelo FBI. FOTO: Reuters

O impasse consiste no fato de, segundo a legislação da Nova Zelândia, a organização não poder investigar a vida de cidadãos do país. Como Dotcom nascera na Alemanha, a agência estava com a falsa impressão de que o fundador do Megaupload ainda não era um cidadão neozelandês, mas estava enganada. Isso tornava a investigação ilegal.

“Peço desculpas ao Sr. Dotcom”, disse Key na tarde de ontem, segundo o site local de notícias TVNZ. “Peço desculpas a todos os neozelandeses porque todo neozelandês que se encaixa na categoria de ter residência permanente ou ser um cidadão da Nova Zelândia tem o direito de ser protegido contra a lei quando se trata do GCSB, e nós falhamos em prover proteção adequada a ele “, disse Key.

Dotcom foi preso em janeiro, após a polícia invadir sua mansão em uma megaoperação, a pedido do FBI. Antes da invasão, a polícia havia pedido informações sobre Dotcom e seus sócios no caso de uma ameaça aos agentes. O GCSB iniciou a investigação mesmo sem estar autorizado a fazê-lo, uma vez que a polícia a havia erroneamente informado de que Dotcom era um estrangeiro e, portanto, estava sob sua responsabilidade.

“É um erro básico. Eles falharam no obstáculo mais simples. Francamente, não é bom o suficiente”, disse o primeiro-ministro. ”É responsabilidade do GCSB agir dentro da lei, e é extremamente decepcionante que, neste caso, suas ações caíram fora da lei”, afirmou.

Key também solicitou que agentes do serviço de inteligência revissem os casos nos últimos três anos para verificar a possibilidades de outros episódios de interceptações ilegais como esse.

Kim Dotcom permanece em prisão domiciliar, aguardando a decisão judicial se será ou não extraditado para os Estados Unidos. Ele é acusado de liderar um grupo que faturou mais de US$ 175 milhões pela cópia e distribuição não autorizada de música, filmes e outras formas de conteúdo, violando direitos autorais. A expectativa é que o julgamento aconteça só em março de 2013.

