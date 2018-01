Novartis irá licenciar tecnologia de lentes de contato inteligentes do Google - Link - Estadão

Produto ainda não tem data para chegar ao mercado. FOTO: Divulgação / Google Produto ainda não tem data para chegar ao mercado. FOTO: Divulgação / Google

SÃO PAULO- A farmacêutica suíça Novartis fechou um acordo com o Google para licenciar a tecnologia de lentes de contato inteligentes desenvolvida pela empresa para tratamento de pacientes com diabetes.

As lentes criadas pelo Google permitem o monitoramento dos níveis de açúcar no sangue usando uma lente de contato equipada com microchips e uma antena. Dessa forma, a lente de contato inteligente consegue gerar uma leitura do nível de glicose de uma lágrima a cada segundo, com o potencial de substituir a necessidade que pacientes com diabetes têm de furar seus dedos para testes com gotas de sangue ao longo do dia.

A Novartis vai desenvolver o produto por meio da sua unidade de oftalmologia Alcon. “Este é um passo fundamental para que possamos ir além dos limites da gestão tradicional de doenças, começando com o olho”, disse o presidente-executivo da Novartis, Joe Jimenez, em um comunicado.

A farmacêutica quer usar o produto não só para o tratamento de pacientes com diabetes, mas também para tratar pessoas com presbiopia, conhecida popularmente como “vista cansada”. A tecnologia das lentes poderia ajudar a ajustar o foco automático natural dos olhos para ver de perto.

A Novartis não revelou os termos financeiros do acordo com o Google, que dá à Alcon a oportunidade de desenvolver e comercializar a lente inteligente.

Apesar da iniciativa das duas empresas, o produto ainda precisa ser aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, em inglês), para que possa ser comercializado.

/ Com Reuters