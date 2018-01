Novas fotos de Ashton Kutcher como Jobs - Link - Estadão

Imagens foram registradas por estudantes de universidade onde filmagens aconteciam

do E+

SÃO PAULO – Mais imagens do ator Ashton Kutcher caracterizado de Steve Jobs passaram a circular na internet no fim de semana. O ator tem gravado cenas do filme Jobs, no qual interpreta o cofundador e ex-presidente da Apple, que morreu em 2011, vítima de câncer no pâncreas.

—-

As imagens foram registradas na Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, pelos próprios alunos, que espalharam pelas redes sociais.

Além de Kutcher, outro ator escalado para o filme foi Matthew Modine. Ele interpretará John Sculley, responsável pela saída de Steve Jobs da empresa nos anos 80. Ainda não há previsão de estreia nos cinemas.