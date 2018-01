Novas gerações já nascem na internet - Link - Estadão

Nesta foto de arquivo, alunos da rede municipal de São Caetano (Grande SP) participam das aulas no Centro Digital, criado pela prefeitura da cidade. FOTO: ANTONIO MILENA/AE (21/08/2009)

Número de crianças brasileiras entre 5 e 9 que afirmaram já terem usado computador é maior do que o resto da população. Segundo pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), 57% das crianças já usaram um computador, enquanto, em pesquisa que considera indivíduos mais velhos do que 10 anos, esse número chega a 53%.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O TIC Crianças 2009 está dividido entre uso, posse, local e utilidade de computadores e internet. O relatório afirma apenas 25% das casas pesquisadas tinha ao menos um computador (de mesa ou portátil) e apenas 15% possuiam conexão à internet.

Do total de crianças, 46% afirmam conectarem-se mais enquanto estão em casa, 17% em lanhouses e 14% nas escolas. A baixa taxa de uso da internet nas escolas, em comparação com a de uso de computador no mesmo local (40%) revela a pouca estrutura dos ambientes de ensino, segundo o relatório.

Sobre a utilização que as crianças fazem da tecnologia, há surpresas. Os dados esperados são que 80% usam o computador e a internet para desenhar, 64% para escrever textos de finalidades diversas, 60% para ouvir música e 97% para jogar. Curioso é a constatação de que 10% das crianças de 5 anos, por exemplo declaram ter um conta de e-mail, número que aumenta para 37% entre os meninos e meninas de 9 anos.

As discrepâncias regionais também foram evidenciadas. Das crianças que tinham acesso à rede em casa, 5% são do Nordeste, 9% da região Norte, 21% do Sudeste, e 25% pertencem à região Sul e o mesmo à Centro-Oeste.

Celular

E quem acha que celular é coisa de gente grande está enganado. Das crianças entrevistadas, 14% possuem um aparelho e 65% já tiveram contato com um. Assim como na internet, os games lideram no quesito “utilização”, desta vez com 88%, dividindo espaço com os 64% que, acredite, usam o celular para conversar com amigos e outros 60% que gostam de ouvir sua música favorita a qualquer hora.

Antes de nascer

Uma outra pesquisa, esta feita pela empresa de segurança digital, AVG, constatou que quase um quarto das crianças já estão na internet sem nem ao menos terem nascido. Dos pais entrevistados, 23% confessaram terem colocado fotos do primeiro ultrassom do filho na rede.

Indo um pouco mais além, o documento relata ainda que 7% dos bebês, ainda na barriga da mãe, já possuem endereço de e-mail; e 5% já têm o seu próprio perfil em uma rede social.