Novas páginas do Facebook - Link - Estadão

As páginas do Facebook vão ganhar novo layout e ficarão mais parecidas com os perfis da rede social. As mudanças foram anunciadas há um mês, dia 10 de fereveiro, e, desde então, os administradores podiam optar por já atualizar suas páginas para testar as novas funções ou mantê-las no modelo antigo. Nessa quinta-feira, 10, a fase opcional chegou ao dim e todas as páginas estão sendo gradualmente atualizadas.

—-

Assim como nos perfis pessoais, a parte superior das páginas ganhou uma galeria de cinco fotos – com a diferença de que, nos perfils, esse espaço é destinado a fotos em que o usuários foi marcado e, nas páginas, imagens que o próprio adminstrador postou ficam expostas ali.

Outra mudança que aproxima o design das páginas aos perfis é a criação de um menu de navegação na lateral esquerda, onde estão os links – como Mural, Informações e Discussões – que antes eram achados nas abas na parte superior da página.

A partir de agora, as páginas também poderão curtir, comentar e publicar em outras páginas, algo que até então era exclusividade dos perfis pessoais.

Algumas novidades serão sentidas apenas pelos administradores, que ganharam uma nova forma de acompanhar a interação dos leitores com a página: notificações via e-mail cada vez que a cada nova publicação ou comentário.

Na semana passada, uma pequena mudança já foi feita no Feed de Notícias das páginas, que, agora, pode ter as mensagens organizadas cronologicamente ou por grau de relevância, conforme a escolha do usuário.

FOTOS: Reprodução