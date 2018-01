Novas redes sociais na Campus Party - Link - Estadão

Jovem Nerd e diretor da Wikimedia Foundation anunciam suas redes sociais durante o evento de tecnologia em São Paulo

SÃO PAULO – Pelo menos duas redes sociais foram lançadas durante a Campus Party. Uma delas é a SkyNerd, que pertence ao site da dupla do Jovem Nerd. A outra foi anunciada pelo diretor da Wikimedia Foundation (organização responsável pela Wikipedia), chamada Ayoudo (palavra criada para fazer referência a “ajuda”), que deve incentivar ações de colaboração fora do plano virtual.

Deive Pazos (Azaghâl) e Alexandre Ottoni (Jovem Nerd) já haviam anunciado ao Link que a rede social deles iria ao ar durante o evento do Anhembi, acompanhada de uma reformulação completa do site, além da publicação de um logo oficial para a marca.

O acesso à rede ficará restrito às pessoas que fizeram pré-cadastro no ano passado. O diferencial será a inclusão de um sistema à la RPG, com os perfis ganhando experiência e “ouro” (a serem gastos na Nerdstore) a partir do número de interações, etc. “Tínhamos que atualizar para trazer ferramentas de interação e criar um jeito de preservar as ótimas discussões que iam se perdendo com o tempo”, conta Ottoni.

Ajuda. O objetivo da rede social anunciada por Kul Wadhwa é o de gerar interações reais, fora da internet. Com o botão “Do” (que poderá significar “faça”), o site deve fazer com que pessoas exponham problemas que possam ser resolvidos com uma “mãozinha”. “Vocês precisam sair do hábito de serem somente consumidores na rede e passarem a ser também produtores”, disse.

