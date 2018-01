Novas tecnologias apostam nos cinco sentidos - Link - Estadão

No SXSW, pesquisadores defendem tese de que, em alguns anos, experiências físicas voltarão a superar interações digitais

Aline Ridolfi

Especial para o ESTADO

AUSTIN – Dizem que a vida é cíclica e que, vira e mexe, voltamos a nos inspirar em tendências passadas. A moda talvez seja o mercado onde este tipo de reflexão se mostre de forma mais clara, mas engana-se quem pensa que este é uma verdade meramente estética. Durante a palestra “Show & Smell 2”, que aconteceu neste sábado no festival South by Southwest (SXSW), em Austin, pesquisadores e marketeiros levantaram essa bandeira defendendo que, tecnologicamente, estamos voltando a valorizar experências primitivas, mais sensoriais.

Em tempos de hiper-informação e uma gama incontável de inovações tecnológicas é quase como nadar contra a corrente apostar em experiências de tato, audição, paladar e olfato, certo? Errado. Essa nova tendência do mercado artístico e também, claro, do tecnológico aponta que a nova moda agora é investir em sensações, experiências individuais.

Em uma palestra divertida, cheia de exemplos práticos e, para ser sincera, pouco embasamento teórico (essa parte ficou para outra discussão), Warren Kronberg, David Polinchock e Kurt Karlenzig, integrantes da agência norte-americana The Marketing Store, apresentaram ao público algumas novidades tecnológicas que ilustram bem esse novo direcionamento do mercado.

Mas melhor que descrever aqui em detalhes, é ver e ouvir essas invenções sendo botadas em prática. Abaixo seguem alguns dos exemplos utilizados pelos palestrantes para ilustrar este ponto de vista:

A caneta 3D 3Doodler tem dado o que falar. Imagine, você, desenhar algo em um papel e trazê-lo para realidade de forma tão simples?

Abaixo, este mini projetor de fotos do Instagram faz da experiência digital algo muito mais palpável.

Esta tela plana gera uma interface tátil que evolui a experiência do touch screen e facilita a digitação.

Os palestrantes também exploraram bastante o olfato dos participantes. Mostraram um projeto em que criaram um aroma específico para a rede de fast food Pizza Hut, além de comentar que esta coisa de cheiro está muito ligada ao emocional e é capaz de te transportar a um lugar ou a uma memória específica em instantes. O cheiro é uma das grandes formas de se representar um lugar, e normalmente até mesmo cidades são identificadas através dele.

