Novidades na Campus Party - Link - Estadão

Por Alexandre Mello

Três novos palestrantes foram anunciados pela organização da Campus Party durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 12: Kul Wadhwa, diretor da Wikimedia Foundation/Wikipedia ; Stephen Crocker, um dos responsáveis pela criação de protocolos da Arpanet (que praticamente criou a base da internet); e Tatiana Rappoport, que vem ao Brasil falar sobre o grafeno, apontado como o ‘substituto do silício’.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A edição deste ano já havia confirmado a presença do vencedor do Premio Nobel da Paz (e ex-vice-presidente dos EUA), Al Gore; do co-fundador da Apple, Steve Wozniak; do criador da World Wide Web, Tim Berners-Lee e do editor da Wired UK, Ben Hammersley.

Interatividade é a novidade. Após um breve discurso do secretário adjunto de Participação e Parceria da Prefeitura de

SP, Waldemar Junqueira Neto, que falou em incluir o evento no calendário oficial da cidade — ao lado da F1, São Silvestre e Parada Gay — , os organizadores destacaram como novidades as atividades de interação com os campuseiros.

Primeiro, o Iron Geek, um concurso que, por meio de ‘provas-supresa’, pretende premiar o campuseiro mais apaixonado por tecnologia. Segundo a diretora de conteúdo, Carolina Hanashiro, a atividade terá características semelhantes ao Iron Geek realizado no Campus Party da Espanha, incluindo premiação. Mais detalhes não foram divulgados.

Depois, os concursos de inovação ‘Campuseiros inventam’ e Campuseiros empreendem’. Em ambos, os organizadores pretendem auxiliar os campuseiros a amadurecer e apresentar seus projetos. No próprio evento, as ideias serão divulgadas a grupos de investidores internacionais, nos mesmos moldes de uma empresa de startup.

Melhorias prometidas. Se o destaque era interação, é esperado que os organizadores tenham ouvido as reclamações dos anos anteriores.

Segundo o diretor geral do evento, Mario Teza, as principais melhorias estão na organização das filas, que deve contar com cobertura na fila de credenciamento — ‘para as pessoas não ficarem na chuva’, mais guichês e maior segmentação.‘Temos muitos problemas de pendências no cadastramento como, por exemplo, a colocação de uma foto adequada, que dê para identificar o campuseiro’.

Outra mudança proveniente das reclamações de usuário foi a ampliação das opções de alimentação. ‘Temos inclusive uma opção de pacote especial para quem precisa de alimentação diferenciada’, ressalta Teza.

A quarta edição do Campus Party, que será realizada entre 17 e 23 de Janeiro no Centro de Exposições Imigrantes, terá investimento de R$ 2,5 milhões a mais que no ano anterior (totalizando R$ 15 milhões) e contará com 500 campuseiros a mais, chegando a 6,5 mil no total.

—-

Leia mais:

• Campus Party 2011