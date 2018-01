Novidades no Flickr - Link - Estadão

O Flickr reúne mais de 85 milhões de fotógrafos e amantes de fotografia de todo o mundo. Na quarta-feira, 16, a rede social lançou um novo desenho da página inicial que dá ainda mais ênfase às imagens.

Recentemente, o Facebook travou uma parceria com o Yahoo – que comprou o Flickr em 2005 – e uma de suas medidas foi tentar deixar a rede de compartilhamento de fotos mais social. Mas as mudanças dessa quarta, no entanto, nada têm a ver com sociabilidade, mas com beleza, navegabilidade e geolocalização.

Compare: página inicial antiga x nova versão

As informações de localização que os usuários podem incluir em suas fotos ganharam destaque. Quando elas existem, um mapa ao lado da foto mostra automaticamente onde aquela fotografia foi tirada. Segundo o Yahoo, o Flickr tem mais de 130 milhões de fotos com geotags.

“Nós sempre tivemos informações de localização e nós sempre as consideramos importantes, mas só agora nós estamos deixando-as mais relevantes”, disse Matthew Rothenberg, diretor de produtos do Flickr ao New York Times. Segundo ele, essa atualização não foi feita necessariamente para colocar o Flickr como uma alternativa para outros serviços de geolocaização, como o Foursquare, mas para “contar toda a história de uma foto” e integrar melhor o Flickr com outras redes de check-in e de busca em tempo real.

Leia também:

• De onde fala?

• Personal Nerd: Por que geolocalizar?

O Flickr sempre se negou a comprimir as fotos enviadas pelos usuários – as imagens grandes ficavam armazenadas e podiam ser facilmente acessadas – e, agora, as fotografias mostradas na página inicial de cada usuário é 35% maior – com 640 pixels de largura – e há a possibilidade de vê-las ampliadas em um fundo escuro. E a própria página está um pouco mais ampla.

Os controles de navegação e os códigos de JavaScript também foram melhorados. Assim, a página carrega mais rápido e os botões “mais recente” e “mais antigo” facilitam a passagem de uma imagem para outra. A fileira de fotos também fica mais visível e mais navegável. Os favoritos foram integrados ao histórico da foto: toda vez que alguém marcar algo como favorito, essa informação vai aparecer nos comentários da foto.

A nova atualização deve aparecer para todos durante as próximas semanas (lembrando que não é necessário ser membro ou estar logado para poder buscar e ver fotos). Mas, se você for membro da rede, pode optar por já testar a nova página.