Novidades no Gmail - Link - Estadão

Empresa afirma que mudanças deixaram serviço mais rápido e prático

SÃO PAULO – O Google anunciou nesta terça-feira, 30, algumas novidades no design do Gmail, seu serviço de e-mail. A principal mudança é a possibilidade de abrir as mensagens em janelas, como um chat, acabando com um antigo problema do Gmail, onde era necessário salvar e fechar um e-mail para poder abrir outro sem ter que abir uma nova aba do navegador.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

“Estamos sempre tentando tornar o Gmail mais rápido e mais fácil de usar”, afirmou Phil Sharp, gerente de produtos, na nota divulgada.

Outro ponto das alterações é o foco na mensagem, limpando da tela as opções de ferramentas e controles enquanto você escreve. As novidades incluem também a promessa de facilitar o modo de inserir as imagens no corpo do e-mail e a utilização de fotos para facilitar encontrar um contato na hora de adicionar o endereço do e-mail.

As alterações ainda não estão disponíveis para todos os usuários. A previsão é que chegue a todos nos próximos meses.