Novidades no Google Maps - Link - Estadão

A já conhecida busca sugerida do Google está disponível, agora, no Google Maps. A medida que se escreve na caixa de busca, o Maps sugere ruas, lojas, restaurantes e lugares que possam interessar (levando em conta informações do seu perfil e suas pesquisas mais frequentes) e que digam respeito ao termo que está sendo pesquisado. A novidade facilita e diminui bastante o tempo de busca.

Outra novidade divulgada nessa quinta, 22, é que a função kinetic scrolling está funcionando no Google Maps. Muito usada em dispositivos touch screen, o mecanismo torna a navegação mais fluida — clicando e arrastando o mouse pelo mapa, ele continua a se mover mesmo depois que o o botão é solto, como acontece no Google Earth.