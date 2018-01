Novidades no Orkut - Link - Estadão

Baseado em opiniões de usuários, o Orkut vai fazer atualizações em seu layout. As mudanças começam a entrar no ar em cerca de duas semanas e, gradualmente, vai ser expandida para todos os usuários da rede.

Entre as mudanças, está a criação de um menu à esquerda que reúne os itens mais usados durante a navegação pelo site, que, hoje, estão perdidos no meio da coluna principal, entre a caixa de texto e as atualizações. Esse menu também conta com um atalho para os depoimentos recebidos, atualmente acessados pela parte de baixo da página de perfil.

A página de perfil vai ganhar um novo layout, em que as atualizações ficam mais claramente separadas das informações pessoais e os gostos dos usuários (aplicativos, vídeos, fotos) ganham mais destaque. A foto de perfil será maior, o que, de acordo com o Google, é uma pedido recorrente entre os usuários. E eles alertam: lembre-se de colocar uma foto de maior resolução para que ela fique boa no tamanho ampliado.

A apresentação em tela cheia das fotos vai ganhar uma coluna lateral à direita onde podem ser vistos os comentários.

O post no blog oficial do Orkut em que as novidades são anunciadas também promete “surpresas chegando no próximo mês, incluindo algumas novidades nas comunidades, além de novos limites de amigos, fotos e vídeos”. Em novembro, foi lançado um novo tipo de comunidade, as branded communities, que, por enquanto, só podem ser criadas por empresas. Em entrevista ao Link este mês, Valdir Leme, gerente de marketing do Google, falou da possibilidade de esse tipo de comunidade ser extendido para o público no futuro. Será que já é a hora?

(FOTOS: divulgação)