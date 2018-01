Novidades sobre o Chrome - Link - Estadão

O Google convocou uma coletiva de imprensa para a tarde desta terça, 7, prometendo anunciar novidades interessantes “sobre o Chrome”. O evento ocorre em São Francisco, nos Estados Unidos, a partir das 10h30, horário local (16h30 no horário de Brasília), A interpretação da mídia em geral foi a de que a empresa californiana vai mostrar o seu próprio netbook com o sistema operacional desenvolvido por eles, o Chrome OS na sua versão beta (de testes). A outra aposta é no lançamento da loja de aplicativos para o sistema operacional, a Chrome Web Store.

A empresa anunciou a criação de um sistema operacional próprio em julho do ano passado e desde então segue adiando o seu lançamento para o mundo. Eric Schmidt, CEO da empresa, após constantes críticas sobre o atraso do OS, veio a público dizer que a sua criação chegaria ao mundo até o fim deste ano.

O Engadget obteve pistas sobre o que será de fato o anúncio. Uma delas, sobre o tal netbook, diz que ele não é um aparelho pronto para o mercado, e por isso serão distribuídas apenas 65 mil ou 70 mil unidades, provavelmente para amigos e parentes apenas.

MG Siegler, do TechCrunch, obteve informações sobre bugs e imperfeições em relação às novidades e questionou se o anúncio servirá apenas para cumprir o prazo imposto por Schmidt e para tranquilizar seus investidores de que as coisas estão andando.

Em novembro, aumentando as expectativas em relação ao produto, o vice-presidente de engenharia do Google, Linus Upson, deu uma entrevista ao jornal New York Times e afirmou que 60% dos computadores em empresas baseados em Windows poderão ser facilmente substituídos por máquinas com o sistema do Google. Isso porque o sistema baseado em nuvem (online) garantiria atualizações imediatas e fácil manipulação das informações. A aposta é de que o Chrome OS tornaria obsoletos a armazenagem de arquivos e instalação de softwares no disco rígido, economizando espaço nas máquinas. Tudo seria pela da nuvem, isto é, pela internet.

O Chrome OS é aberto e desenvolvido para netbooks específicos baseado em Linux, funcionando com um sistema de aplicativos em nuvem. A UI (interface para usuário) deve se basear no navegador Chrome, do Google.

