Novo Android contempla tecnologia vestível - Link - Estadão

Além da versão 4.4 do sistema, Google também lançou seu novo smartphone Nexus 5, fabricado pela LG

SÃO PAULO – O Google anunciou dois importantes produtos na área de dispositivos móveis: seu novo smartphone Nexus 5, fabricado pela LG; e a atualização de seu sistema operacional Android para tablets e celulares, que chegou à versão 4.4 (KitKat).

O LG Nexus 5 já está disponível na Play Store, loja dos produtos do Google. Os preços para o mercado norte-americano são US$ 349 para a versão de 16 gigabytes de armazenamento e US$ 399 para a versão de 32 gigabytes.

O aparelho vem com um novo chip Snapdragon 800 do tipo ARM e processador 2,3 GHz de quatro núcleos. Traz duas câmeras, a traseira com 8 MP e a frontal com 1,3 MP. A tela tem 5 polegadas e o peso é de 130 gramas.

Chocolate

O sistema operacional do Nexus 5 já é o Android 4.4, a nova edição que levou o nome de KitKat. A famosa marca de chocolate continua uma tradição da plataforma de ter nomes de sobremesas. É a primeira vez, porém, que o nome de um produto é utilizado, resultado de uma parceria do Google com a Nestlé.

Entre as novidades anunciados no blog da empresa está um novo “modo imersivo”, que esconde todos os elementos da tela exceto o conteúdo que o usuário estiver vendo ou lendo, útil para leitura de livros, jogos e vídeos. O novo aplicativo de Hangouts agrupa mensagens de SMS, MMS, chats e chamadas de vídeo num lugar só.

No comunicado, o Google fala em “atingir o próximo bilhão de usuários” do Android (em setembro, quando a parceria com o Kit Kat foi anunciada, a empresa divulgou o número recorde de 1 bilhão de usuários). Para esse fim, o sistema agora promete rodar confortavelmente mesmo em aparelhos com memória RAM baixa, de até 512 MB. Assim, segundo o Google, “as últimas novidades do Android 4.4 [estarão] ao alcance do próximo bilhão de usuários”.

Aparelhos de entrada

Um documento confidencial da empresa endereçado a empresas que produzem dispositivos Android e publicado pelo site Engadget explica que o sistema irá incluir ferramentas para a criação de aplicativos de baixo consumo para “aparelhos de entrada”.

A iniciativa deverá ajudar na questão da fragmentação do Android, que, como sistema mais popular do planeta, está presente numa gama extensa de aparelhos, muitos dos quais com adaptações próprias ao sistema e que acabam não rodando bem alguns aplicativos. Na outra ponta, muitos desenvolvedores projetam aplicativos para versões específicas do Android e que acabam não funcionando em todos os modelos.

Ainda segundo o documento vazado, o novo Android terá suporte para Google Glass e relógios inteligentes. Ele terá suporte para três novos tipos de sensores, utilizados em tecnologia vestível: vetor de rotação geomagnética, detector de passos e contador de passos. O documento do Google diz que os recursos terão utilização maior nos futuros relógios inteligentes da empresa.

—-

Leia mais:

• Sistema Android completa 5 anos

• Óculos do Google elevam receio com a privacidade